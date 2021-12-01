Соблюдение антиковидных мер в Хабаровске контролируют специальные рейды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае продолжаются рейды по контролю соблюдения антиковидных мер на предприятиях торговли и услуг. Рейды проводятся специалистами органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Они контролируют, проверяются ли QR-коды у посетителей, есть ли дезинфицирующие средства в помещении, соблюдаются ли другие меры.

- За месяц проверили 1,5 тысячи объектов. Всего было выполнено 400 проверок. Выписано девять протоколов владельцам тех организаций, где были выявлены административные правонарушения, - рассказал Максим Гринев, заместитель начальника главного управления губернатора и правительства края по взаимодействию с правоохранительными органами.

Также, в краевой столице проходят рейды по ночным увеселительным заведениям. На клубы и бары, которые нарушают противоэпидемические меры, возбуждено четыре административных производства.