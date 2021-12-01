В Хабаровске благотворительный магазин безвозмездно предоставляет одежду нуждающимся

Бесплатный секонд-хенд открылся по инициативе организации «Чужих детей не бывает» Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край присоединился к акции «Щедрый вторник», которая стартовала 30 ноября в рамках Всемирного дня благотворительности.

В краевой столице теперь есть благотворительный магазин «ДобраМного», который появился по инициативе Хабаровской общественной организации «Чужих детей не бывает».

- В магазине «ДобраМного» продается только 10% ассортимента: эти деньги будут использованы в благотворительных целях. Все остальное бесплатно отдаем нуждающимся. Вещи нам приносят жители города. Таких добрых людей много, и вещей тоже много. Вот и решили открыть этот магазин, - рассказала Галина Вязьмина, координатор проекта «ДобраМного».

В магазин за бесплатной одеждой приходят многодетные семьи, одинокие мамы, иногородние и иностранцы.