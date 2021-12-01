Новые меры поддержки малого и среднего бизнеса появились в Хабаровском крае

В правительстве региона приняли решение помочь предприятиям, пострадавшим из-за пандемии Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае появились новые меры поддержки малого и среднего бизнеса. Они будут доступны тем предприятиям, которые пострадали из-за пандемии COVID-19.

- Видов поддержки будет несколько: финансовая, информационная и налоговая. С 1 декабря для предприятий МСП будет установлена льготная ставка 5% по займам краевого фонда поддержки малого предпринимательства. Также, в течение шести месяцев они смогут получать микрозаймы траншами, - отметили в пресс-службе правительства края.

Кроме этого, снизится стоимость допвознаграждения за пролонгацию договоров поручительства. Гарантийный фонд снизит ее с 0,5% до 0,1%.

В качестве налоговой поддержки сохранится понижающий коэффициент по патентной системе налогообложения и снизятся ставки по упрощенной системе..

КОНКРЕТНО

Номер горячей линии для предпринимателей: 8 (800) 555-39-09.