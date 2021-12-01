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Общество1 декабря 2021 9:02

Пробки в Хабаровске: рассказываем, где придется постоять

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на шесть баллов
Анастасия НУРАДИЛОВА
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Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на шесть баллов

Сервис Яндекс.Пробки оценил дорожную ситуацию на шесть баллов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пробки в Хабаровске продолжают мучить хабаровчан. Несмотря на южный снежный циклон, значительных ухудшений дорожной ситуации не наблюдается. Сервис Яндекс.Пробки оценил интенсивность заторов на шесть баллов.

Недлинная пробка сформировалась на улице Пушкина. Она начинается на пересечении с Уссурийским бульваром, продолжается на Слободской и заканчивается на перекрестке с Гамарника.

Пробка на Волочаевской начинается от поворота с Волочаевского переулка и заканчивается на перекрестке с Ленина.

Улица Большая встала в двух направлениях: от Вяземской до Пугачева и от Лазо до Воронежской. На Калараша машины медленно продвигаются от Бурейской улицы до Краснореченской.