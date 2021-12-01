Сильный ветер и метель будут господствовать в Хабаровском крае 2 декабря Фото: Олеся Приходько

Южный циклон, кажется, готов завалить снегом Хабаровский край. В регионе бушует штормовой ветер и метель. Днем 2 декабря в Хабаровске температура воздуха составит около -12 градусов. Ночью ожидается от -17 до -15. Из-за циклона в столице региона введен режим ЧС.

На юге края днем прогнозируются сильный снег и метель. Столбики термометров покажут днем от -12 до -7 градусов. Ночью от - 20 до - 15. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду.

В центральных районах ожидается от -23 до -8 градусов днем и до -28 градусов ночью. Скорость ветра составит от 4 до 14 метров в секунду с порывами до 28 метров. Местным жителям стоит приготовиться к обильному снегопаду, метели и гололеду. Свои дома лучше не покидать и за руль авто не садиться..

В северных районах произойдет максимальный разгул стихии. Столбики термометров ночью покажут от -30 до -7 градусов. Днем от -25 до -3 градусов. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 9-20 метров в секунду с усилениями до 30 метров.

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