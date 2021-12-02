В Хабаровском крае растет число смертей от ковида
Фото: Ксения Высотина
Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 561 человека.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 257, в Комсомольске - 150, в Николаевском районе - 39, в Комсомольском - 35, в Хабаровском - 32, в Нанайском -18, в Ульчском - 15. Единичные случаи заражения также встречаются на остальной территории.
- Выздоровели 596 жителей края, 52 находятся в тяжелом состоянии, 38 подключены к аппаратам ИВЛ. Восемь человек скончались, - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2682 койки для ковид-больных. Свободны 160.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 110 631 случай коронавируса;
96 727 человек выздоровели;
12 843 находятся на лечении (2386 в стационаре, амбулаторно 10 544);
Скончался 1061 человек.
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