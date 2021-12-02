«Зачем идти в клуб?»: хабаровчанин предложил горожанам услугу собутыльника на час. Фото: Avito

В пандемию каждый зарабатывает как может. Так, например, на Avito появилось объявление от жителя города, который готов за вознаграждение стать, как он сам говорит, собутыльником на час.

- Зачем идти в клуб и тратить кучу денег на непонятные коктейли? Просто позвоните мне и скажите, что хотите обсудить и выпить - и прекрасный собеседник вас выслушает, даст дельный совет, да еще и нальет, - пишет Александр в объявлении.

Оценил свой труд мужчина в полторы тысячи рублей. За неделю, к слову, объявление набрало свыше 1700 просмотров.

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