Автомошенник задержан в Хабаровске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В Хабаровске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в автомошенничестве. Своим жертвам он обещал помочь с покупкой нового авто, но, получив задаток на сумму от 200 до 600 тысяч рублей, пропадал с деньгами, сообщает ГУ МВД региона.

- Сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии задержали ранее не судимого безработного 26-летнего местного жителя. В процессе обыска по месту его проживания полицейские изъяли банковские карты, два мобильных телефона, цифровую технику, а также различную документацию, имеющую значение для следствия, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Пока, по оценкам следователей, на счету мужчины три совершенных преступления. Ущерб от его действия составил 1,3 миллиона рублей.

Задержанный отправлен под домашний арест, ему грозит до пяти лет колонии за мошенничество.

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Сотрудники полиции просят обратиться граждан, пострадавших от противоправных действий злоумышленника, по номерам 8 914-401-24-19, 8 909-853-12-29 либо 02. Конфиденциальность гарантируется.

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