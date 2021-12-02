В шести труднодоступных населенных пунктах края запущен скоростной интернет

Множество каналов и фильмов теперь могут смотреть жители Кукана на видеосервисе Wink

До конца года цифровые услуги появится еще в трех. Подключение ведется по региональному проекту «Хабаровский край на связи».

Скоростной интернет запущен в селе Гвасюки и поселке Среднехорский района им. Лазо, в поселке Тыр и селе Калиновка Ульчского района, а также в поселке Кукан и селе Наумовка Хабаровского района. Также до конца года возможность пользоваться скоростным интернетом появится у жителей села Покровка в Бикинском районе, поселков Долми и Сукпай района им. Лазо.

Администрация поселка Кукан

В поселениях проложено более 50 километров оптики и установлено телекоммуникационное оборудование. Пользоваться скоростным интернетом смогут около 1000 семей.

- Это небольшие и отдаленные поселения для цифровизации которых требовалась достаточно дорогостоящая инфраструктура. В рамках большого федерального проекта по подключению к интернету социально значимых объектов мы построили до них опорные оптические сети связи. Далее, при поддержке администрации края, проложили распределительные сети внутри самих населенных пунктов. Если бы не было такой коллаборации, то, наверное, запустить интернет для жителей в этих населенных пунктах было бы невозможно, — прокомментировал Алексей Раскол, исполняющий обязанности директора Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

- В крае много делается для развития телекоммуникационных услуг. По федеральному проекту «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика» до населенных пунктов построены магистральные линии связи, к интернету подключены 205 социально значимых объектов. По региональному проекту «Хабаровский край на связи» услуги мобильного интернета уже запущены в 24 населенных пунктах края, в 9 ведутся работы по подключению жителям проводного интернета. Вот и в Кукане – одном из труднодоступных населенных пунктов, благодаря этим проектам появился интернет. Жители довольны и активно пользуется цифровыми услугами, — прокомментировал Алексей Гусев, министр цифрового развития и связи Хабаровского края.

В Кукане подключение к всемирной паутине началось в ноябре. Теперь его жители могут без выезда в город решать множество вопросов, получать государственные услуги в режиме онлайн, удаленно учиться, общаться с друзьями и родственниками через соцсети и мессенджеры.

- Четверо наших старших детей уже живут в городах, теперь мы общаемся с ними и внуками по видеосвязи. Ксения учится в 8 классе. Ей интернет помогает собирать информацию для выполнения домашних заданий, презентаций, разбираться со сложными темами. Теперь она еще и активный пользователь соцсетей. Я осваиваю новые рецепты, которые нахожу через поисковик. Младшие сын и дочь смотрят телевидение Wink, которое мы подключили вместе с интернетом. Для них это кладезь мультиков и детских каналов, а муж любит исторические передачи и фильмы. Молодежь, школьники в поселке больше рады интернету, а взрослые и дети помладше — телевидению, на котором много каналов и фильмов, — рассказала жительница Кукана многодетная мама Анна Актанко.

Анна Актанко общается с дочерью по видеосвязи

Вместе с интернетом жители поселений могут подключить видеосервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра, а также пользоваться цифровыми сервисами «Ростелекома» для контроля безопасности жилья и прилегающей к дому территории.