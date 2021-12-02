«Работали нон-стоп»: снег с дорог Хабаровска убирают в режиме 24/7 Фото: Олеся Приходько

В Хабаровске продолжается борьба со стихией. Снегоуборочная техника не останавливается ни на минуту: необходимо расчистить проезжие части и дворы. В ночь с 1 на 2 декабря противостоять снегопаду вышло 62 единицы спецтехники, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Там отметили: работали нон-стоп.

- В центре идет очистка и вывоз снега. В районах расчищают автобусные остановки, пешеходные переходы. Днем работы будут продолжены с привлечением дополнительной техники. В ближайшее время все силы направим на ликвидацию последствий снегопада, - сообщил начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Александр Васильев.

Он пояснил: сейчас максимально задействованы все силы: коммунальщики, сотрудники мэрии и представители социальной сферы. Поддерживают власти и на различных предприятиях.

Тротуары будут очищать вручную и с помощью средств малой механизации.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.