«Работали нон-стоп»: снег с дорог Хабаровска убирают в режиме 24/7
Фото: Олеся Приходько
В Хабаровске продолжается борьба со стихией. Снегоуборочная техника не останавливается ни на минуту: необходимо расчистить проезжие части и дворы. В ночь с 1 на 2 декабря противостоять снегопаду вышло 62 единицы спецтехники, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Там отметили: работали нон-стоп.
- В центре идет очистка и вывоз снега. В районах расчищают автобусные остановки, пешеходные переходы. Днем работы будут продолжены с привлечением дополнительной техники. В ближайшее время все силы направим на ликвидацию последствий снегопада, - сообщил начальник управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска Александр Васильев.
Он пояснил: сейчас максимально задействованы все силы: коммунальщики, сотрудники мэрии и представители социальной сферы. Поддерживают власти и на различных предприятиях.
Тротуары будут очищать вручную и с помощью средств малой механизации.
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