Смарт-колонки - самые популярные устройства для «умного дома» в Хабаровском крае. Фото: МегаФон.

Специалисты компании объясняют повышенный интерес к этой категории товаров растущей потребностью в оптимизации энергопотребления, повышении уровня комфорта и безопасности жилья.

Существенное влияние на популярность устройств для «умного дома» оказала пандемия, во время которой люди стали больше времени проводить в квартире или в доме. На протяжении 2021 года аналитики «МегаФона» фиксировали несколько пиков продаж устройств этой категории: с января по март, когда большинство россиян работало и училось удаленно, а также в мае и октябре - в период нерабочих дней.

- По прогнозам аналитиков, среднегодовые темпы роста мирового рынка товаров для «умного дома» до 2023 года составят в среднем около 30%. Этот тренд мы наблюдаем и в России. Решения, которые позволяют автоматизировать бытовые задачи, повышать эффективность энергопотребления и уровень домашнего комфорта, становятся доступнее, спрос на них растет. При этом рынок товаров для «умного дома» еще относительно молодой, мы видим у него высокий потенциал для роста, - комментирует Владимир Скурихин, генеральный директор «МегаФон Ритейл».

Если несколько лет назад главным инструментом для управления «умным домом» был смартфон, то сейчас таким связующим звеном все чаще становятся смарт-колонки с голосовым управлением. Этот тип устройств занял самую большую долю продаж в Хабаровском крае - 69%. Лидером стала «Яндекс.Станция Мини», спрос на которую за год вырос на 43,8%. Далее следуют «Яндекс.Станция Лайт» (21%) и JBL Link Portable (15%).

В тройку самых покупаемых товаров также вошли интеллектуальные системы освещения с долей 10,5%. Также высокой популярностью пользовались смарт-розетки для экономии и учета электричества, у которых доля составила 5,5%. В этих категориях хабаровчане выбирают продукцию «Яндекса» и Xioami. Например, самой популярной умной лампой стала Яндекс YNDX-00010, а розеткой - Яндекс YNDX-0007W.

За неполный год средняя цена покупки устройств для «умного дома» в Хабаровском крае выросла на 14%, достигнув 5 225 рублей. Покупатели предпочитают выбирать «умную технику» в розничных магазинах. На долю покупок в салонах «МегаФона» пришлось 77% продаж, против 23% в интернет-магазине.