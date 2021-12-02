В шесть раз возросли темпы вакцинации в Хабаровском крае

В 6 раз возросли темпы вакцинации в Хабаровском крае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Всевозможные запреты для невакцинированных в Хабаровском крае принесли свои плоды. Темпы вакцинации выросли всего за месяц в шесть раз. Охват иммунизацией взрослого населения приблизился к 50%, а в группах риска составляет более 60%. Такую статистику озвучили в правительстве региона.
На фоне этого заметно снизилась и заболеваемость: с 2,5% до 0,5%. Однако назвать суточное число инфицированных маленьким пока нельзя. Ежедневно выявляется свыше 550 случаев заболевших. Поэтому говорить о снятии ограничений не приходится.
- Мы видим низкие показатели по вакцинации в высших учебных заведениях, несмотря на то, что студенты и преподаватели входят в обязательный список Роспотребнадзора, - отметил заместитель председателя правительства края Евгений Никонов.
На фоне этого обучение будет по-прежнему дистанционным до февраля.
На очередном заседании оперативного штаба озвучили количество тех, кто поставил прививку, но все равно заболел ковидом. Таких пациентов оказалось всего 2%. Ни одному из них не потребовалась госпитализация.
Поставить прививку в Хабаровском крае сейчас можно в 150 мобильных и стационарных пунктах. На постоянной основе работает 207 выездных бригад. Прорабатывается вопрос об открытии мобильных пунктов вакцинации в клиентских подразделениях Почты России.
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