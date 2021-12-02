Из-за циклона в Хабаровск не могут довезти оборудование для центра онкологии. Фото: скриншот с видео.

В Хабаровск днем 2 декабря должны были доставить линейный ускоритель туннельного типа Halcyon Elite. Новое оборудование ждут в онкоцентре. Однако из-за снежных заносов груз задержался в пути. Общая стоимость нового аппарата - 200 миллионов рублей. Доставляют его их Московской области.

Хабаровск стал первым городом в России, где готовятся к установке такого линейного ускорителя. Средства на покупку дорогостоящей аппаратуры выделены в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

- Уже разгружены специальные инструменты для его монтажа. Фуру с самой установкой ждут в Хабаровском краевом онкоцентре в ближайшие часы, - сообщили в телеграм-канале «Пулемет Дегтярева».

Оборудование предназначено для проведения наружной радиотерапии при злокачественных новообразованиях любых тканей и органов и позволит врачам центра онкологии лечить пациентов с тяжелейшими заболеваниями. Рассчитана установка не только на взрослых, но и на детей.

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