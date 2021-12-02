Электроснабжение возобновили в пяти поселках Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Южный циклон сместился на север региона, захватив побережье Татарского пролива. В этот раз к бушующей стихи городские и краевые власти оказались готовы, благодаря чему несчастных случаев и огромных разрушений удалось избежать.

Утром 2 декабря неполадки на объектах электроснабжения удалось ликвидировать в селах Найхин, Троицкое, Маяк, Иннокентьевна в Нанайском районе и поселке Горин в Солнечном районе. Работы продолжаются в поселках Галичный и Многовершинный в Комсомольском и Николаевском районах.

До сих пор действуют ограничения на дорогах сообщением Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре, Советская Гавань - Ванино, Комсомольск-на-Амуре - Чегдомын, а также до Амурска и поселка Солнечный, подъезд к поселку Озерпах в Николаевском районе. Режим ЧС действует в Хабаровске и Вяземском.

По информации синоптиков, 2 декабря к 20:00 циклон покинет регион окончательно.

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