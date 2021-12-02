Льготная ипотека от Россельхозбанка в Хабаровском крае теперь доступна семьям с одним ребенком

В «Россельхозбанке» стал доступен ипотечный кредит под ставку от 4,95% годовых в рамках государственной программы «Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми».

- С начала 2021 года хабаровским филиалом «Россельхозбанка» было выдано более 500 ипотечных кредитов на общую сумму 1,4 миллиарда рублей. При этом самыми востребованными программами у жителей края являются «Ипотека с господдержкой», «Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми», «Ипотека по двум документам» и «Молодая семья и материнский капитал». Наиболее часто берут ипотеку жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани, - прокомментировала Клара Кухта, заместитель директора хабаровского филиала «Россельхозбанка».

Участниками программы могут стать семьи с одним ребенком, рожденным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, и семьи, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, рожденного до 31 декабря 2022 года. Кредит предоставляется на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика на первичном рынке, а также на рефинансирование ранее предоставленного ипотечного кредита.

По условиям программы «Ипотека с государственной поддержкой семей с детьми» можно получить кредит на срок до 30 лет и сумму до шести миллионов рублей. Первоначальный взнос при этом составляет от 15%.

Оформить заявку на получение ипотеки в «Россельхозбанке», ознакомиться со всеми условиями, а также подобрать объект недвижимости можно на сайте www.rshb.ru и портале «Свое Жилье».