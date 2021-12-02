Рабочий упал со строящегося в Хабаровске жилого комплекса и погиб Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске СУ СК России по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Причиной тому стал несчастный случай, произошедший накануне в здании будущего жилого комплекса «Город 4212» на улице Совхозной.

- По информации следствия, происшествие произошло в момент, когда на объекте шли работы. Один из рабочих упал с высоты, из-за чего получил множественные травмы. Мужчину доставили в медучреждение, однако он скончался от полученных травм, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Следователи опрашивают свидетелей произошедшего, а также пытаются установить все обстоятельства. Проверка продолжается.

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