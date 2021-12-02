Самолет из Магадана экстренно приземлился в Иркутске
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Аэробус А321 совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска. Пилоты не смогли завершить рейс Магадан - Новосибирск из-за неисправности электроники. Пострадавших среди пассажиров и экипажа нет. О неполадках стало известно во время полета. У аэробуса отключилась электроника, из-за чего экипаж принял решение совершить аварийную посадку.
- Посадка прошла успешно в 13:16 по местному времени. Службы аэропорта заранее были готовы принять борт, - сообщили «КП» - Иркутск» в пресс-службе аэропорта Иркутска.
В момент посадки на борту находилось 199 человек. Все они временно застряли в Иркутске.
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