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Происшествия2 декабря 2021 7:35

Самолет из Магадана экстренно приземлился в Иркутске

Во время полета в Новосибирск у аэробуса отказала электроника
Татьяна ЦВЕНГЕР
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Самолет из Магадана экстренно приземлился в Иркутске

Самолет из Магадана экстренно приземлился в Иркутске

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аэробус А321 совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска. Пилоты не смогли завершить рейс Магадан - Новосибирск из-за неисправности электроники. Пострадавших среди пассажиров и экипажа нет. О неполадках стало известно во время полета. У аэробуса отключилась электроника, из-за чего экипаж принял решение совершить аварийную посадку.

- Посадка прошла успешно в 13:16 по местному времени. Службы аэропорта заранее были готовы принять борт, - сообщили «КП» - Иркутск» в пресс-службе аэропорта Иркутска.

В момент посадки на борту находилось 199 человек. Все они временно застряли в Иркутске.

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