Практически месячная норма осадков обрушилась на Хабаровск 1 декабря Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук проверил, как краевую столицу убирают от снега после очередного южного циклона. За прошедшие сутки на город обрушилось 72% от месячной нормы осадков.

Во время объезда глава города отметил, что те снежные валы, которые остаются после прохода снегоуборочной техники, мешают водителям, перекрывают подъезды к остановкам. Сергей Кравчук предложил пускать следом за колоннами погрузчик, который возьмет на себя уборку снега на обочину.

Кроме того, дорожники отметили, что большой дискомфорт приносят припаркованные автомобили.

- Если бы не они, мы бы убрали участок у Краевой больницы №1 за два часа. Но они же нас подпирают буквально во время работы. В одну сторону пройти еще можно, а обратно – затруднительно, - сказал Алексей Федорченко, механизатор МУП «Восток».

Обратил внимание Сергей Кравчук и на остановки общественного транспорта. Многие из них до сих пор завалены снегом. Однако, как отметили, водители автобусов, в этот раз работы идут куда эффективнее, нежели в первый снегопад.

- Завтра до обеда все остановки общественного транспорта должны быть очищены!, - заявил Сергей Кравчук, заканчивая объезд.

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