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Здоровье2 декабря 2021 8:40

Тысячи жителей Хабаровского края получают сертификаты о вакцинации в МФЦ

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Татьяна ЦВЕНГЕР
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Тысячи жителей Хабаровского края получают сертификаты о вакцинации в МФЦ

Тысячи жителей Хабаровского края получают сертификаты о вакцинации в МФЦ

Фото: Правительство Хабаровского края

С 16 ноября в Хабаровском крае все жители могут получить сертификат о вакцинации от коронавируса в отделениях МФЦ. Чаще за услугой обращаются те, кто не зарегистрирован на портале «Госуслуги», либо не могу распечатать сертификат.

- Каждый день к нам обращаются более тысячи жителей края. Около половины обращений приходится на Хабаровск. Наибольшая часть людей приходит в обеденные перерывы. Сейчас мы справляемся с нагрузкой, однако отмечаем, что в МФЦ приходят и те, у кого есть доступ на портал. Если у вас есть возможность получить сертификат самостоятельно, сделайте это через мобильное приложение, - сказала Юлия Сережникова, и.о. первого заместителя директора КГКУ «ОСЭП Хабаровского края, МФЦ».

Для получения сертификата необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. С 16 ноября в отделениях выдано почти 14 тысяч таких сертификатов.

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