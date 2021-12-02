В Хабаровске запретили использовать башенный кран Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

В Хабаровске на 89 дней запретили использовать башенный кран, угрожающий жизни и здоровью граждан. Компания-подрядчик, которой принадлежит оборудование, признана виновной по статье «Нарушение требований промышленной безопасности».

В отдел судебных приставов Индустриального района поступило постановление о введении запрета на использование башенного крана. По информации Ростехнадзора, выявлены нарушения в виде отсутствия подтверждающих документов о пуске крана в работу, должностных полномочий и обязанностей лиц, ответственных за эксплуатацию опасного производственного объекта. Все это представляет угрозу жизни и здоровью граждан.

- Общество с ограниченной ответственностью признано судом виновным по статье «Нарушение требований промышленной безопасности». Ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 89 суток в виде запрета эксплуатации башенного крана, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

Оборудование опечатали.

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