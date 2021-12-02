Пробки в Хабаровске: пешком будет быстрее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десятибалльные пробки сковали Хабаровск в четверг, 2 декабря. Циклон из города ушле, а вот последствия остались. Именно из-за них хабаровчане и не могут вовремя добаться из пункта А в пункт Б. Сервис «Яндекс.Пробки» оценил интенсивность заторов на десять баллов.

Большой затор в районе пересечения улиц Шелеста, Большой и Воронежской. Остановилось движение на Ленинградском переулке от Железнодорожного вокзала до Батуевской ветки.

Ощутимая пробка на улице Ленинградской, от Ленина до Батарейного переулка. Плотно стоят автомобили на улицах Запарина, Пионерской и Павла Морозова. На параллельной стороне дела тоже плохи – стоит Волочаевская в сторону центра и Краснореченская в обоих направлениях. На проспекте 60-летия Октября движение затруднено от Гаражного проезда до развязки на 60-летия Победы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.