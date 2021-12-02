На дорогах Хабаровска сохраняется снежный накат Фото: Олеся Приходько

В Хабаровске еще ощущаются последствия циклона. На дорогах по-прежнему сохраняется снежный накат. Иногда пробрасывает мелкий снег. 3 декабря, по прогнозу ГУ МЧС региона, в городе днем ожидается около -16 градусов. Ночью до -20. Ветер западный будет дуть со скоростью 6-12 метров в секунду.

На юге края местами также пройдет небольшой снег. Столбики термометров покажут днем от -13 до -8 градусов. Ночью от - 19 до - 14. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

В центральных районах ожидается от -27 до -4 градусов днем и до -36 градусов ночью. Скорость ветра составит от 2 до 14 метров в секунду. Существенных осадков не прогнозируется.

В северных районах произойдет максимальный разгул стихии. Столбики термометров ночью покажут от -36 до -16 градусов. Днем от -21 до -13 градусов. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 2-14 метров в секунду с усилениями до 22 метров.

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