Еще семь человек скончались от ковида в Хабаровском крае

За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 533 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Число зараженных коронавирусом в Хабаровском крае остается стабильно высоким. За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 533 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 250. Остальные случаи заболевания отмечаются в различных районах края.

- Выздоровели 609 жителей края, 46 находятся в тяжелом состоянии, 30 подключены к аппаратам ИВЛ. Семь человек скончались, - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2682 койки для ковид-больных. Свободны 337.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 111 164 случая коронавируса;

97 336 человек выздоровели;

12 760 находятся на лечении (2345 в стационаре, амбулаторно 10 415);

Скончались 1068 человек.

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