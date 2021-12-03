«Это не просто»: фонд «Арифметика добра» поможет детям-сиротам подготовиться к самостоятельной жизни

Проект «Это не просто» должен помочь детям-сиротам адаптироваться к самостоятельной жизни.

«Это не просто»: фонд «Арифметика добра» поможет детям-сиротам подготовиться к самостоятельной жизни

Артисты канала ТНТ записали обучающие ролики рассказывающие о трудностях, с которыми чаще всего сталкиваются выпускники детских домов. Ролики должны не только помочь детям узнать больше о самостоятельной жизни, но и обратить внимание общества на проблему социализации сирот.

«Это не просто»: фонд «Арифметика добра» поможет детям-сиротам подготовиться к самостоятельной жизни

В записи роликов приняли участие Марина Кравец, Нурлан Сабуров, Юлия Ахмедова, Ирина Мягкова, Николай Наумов, Анна Хилькевич, Дмитрий Шепелев, Валентина Мазунина, Антон Жижин и Игорь Ознобихин.

«Это не просто»: фонд «Арифметика добра» поможет детям-сиротам подготовиться к самостоятельной жизни

Тем, кто рос в семье, эти видео-инструкции покажутся простыми и очевидными, но подростки, взрослеющие в детском доме, часто не знакомы с привычными и обыденными бытовыми действиями. Дети-сироты растут в убеждении, что белье само становится чистым, картошка всегда порезана и пожарена, а чай – уже с сахаром.

Ребенок в детском доме лишен быта – неотъемлемой части жизни любой семьи. В результате выход в самостоятельную жизнь становится для него шоком. После детского дома только один из десяти детей-сирот живет полноценной самостоятельной жизнью. Для остальных это не просто.

«Это не просто»: фонд «Арифметика добра» поможет детям-сиротам подготовиться к самостоятельной жизни

Вот почему в жизни каждого из нас так важен значимый взрослый - человек, который научит быть самостоятельным и ответственным. Для большинства из нас таким человеком является родитель, но как быть тем, у кого родителей нет?

Помочь подросткам из детских домов может каждый. Нужно лишь выбрать свою роль на сайте проекта «Арифметика добра» стать приемным родителем, наставником, волонтером или сторонником фонда, чтобы как можно больше детей смотрели в будущее без страха.

«Это не просто»: фонд «Арифметика добра» поможет детям-сиротам подготовиться к самостоятельной жизни

Социальный проект «Это не просто» создан телеканалом ТНТ и ГПМ КИТ в рамках социально-культурного проекта «Территория КИТ» при поддержке фонда «маленькое КИНО» и АНО «ИРИ».