Дорога от Хабаровска до Биробиджана вновь открыта для транспорта

«Ранее введенные ограничения сняты»,— сообщили в полицейском главке ЕАО
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
На дороге между Биробиджаном и Хабаровском возобновлено транспортное сообщение. Ранее оно было остановлено из-за сильного снега и плохой видимости. О снятии ограничений сообщается на сайте территориального управления МВД.
- Ранее введенные ограничения сняты, - сообщили в полицейском главке ЕАО.
В общей сложности дороги были закрыты больше суток. Причиной непогоды стал южный циклон, который накрыл оба региона и принес с собой сильный снег и ветер.
В Хабаровске был введен режим ЧС. Коммунальные службы работают на улицах города круглосуточно.
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