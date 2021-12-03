Дорога от Хабаровска до Биробиджана вновь открыта для транспорта

«Ранее введенные ограничения сняты»,— сообщили в полицейском главке ЕАО Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На дороге между Биробиджаном и Хабаровском возобновлено транспортное сообщение. Ранее оно было остановлено из-за сильного снега и плохой видимости. О снятии ограничений сообщается на сайте территориального управления МВД.

- Ранее введенные ограничения сняты, - сообщили в полицейском главке ЕАО.

В общей сложности дороги были закрыты больше суток. Причиной непогоды стал южный циклон, который накрыл оба региона и принес с собой сильный снег и ветер.

В Хабаровске был введен режим ЧС. Коммунальные службы работают на улицах города круглосуточно.

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