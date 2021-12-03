Хабаровский ХК «Амур» на выезде одолел челябинский «Трактор» Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В Челябинске на льду встретились 2 декабря хабаровский «Амур» и команда хозяев льда «Трактор». Очередная спортивная битва двух команд стала еще одной страницей в истории их совместных игр: «медведи» всегда были неудобным соперником для дальневосточных хоккеистов.

Но на этот раз «тигры» полностью взяли игру под свой контроль на четвертой минуте встречи и забили первую шайбу в ворота соперников. Открыть счет помогла высокая скорость игры. К концу периода была отработана еще одна результативная атака, и на перерыв команды ушли со счетом 2:0.

Во втором периоде хозяева льда добавили напора, но гостей было уже не остановить.

- «Амур» выстоял во втором периоде, но третий ожидался не менее тяжелым. Так и получилось: хозяева продолжали идти вперед, но оборона «Амура» во главе с поймавшим кураж Бартошаком играла вдохновенно, - рассказали в пресс-службе клуба.

Итоговый счет матча составил 2:0 в пользу дальневосточников.

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