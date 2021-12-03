Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоCovid-19 в ХабаровскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-16°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт3 декабря 2021 1:40

Хабаровский ХК «Амур» на выезде одолел челябинский «Трактор»

«Тигры» сумели отразить 40 атак противника
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Хабаровский ХК «Амур» на выезде одолел челябинский «Трактор»

Хабаровский ХК «Амур» на выезде одолел челябинский «Трактор»

Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В Челябинске на льду встретились 2 декабря хабаровский «Амур» и команда хозяев льда «Трактор». Очередная спортивная битва двух команд стала еще одной страницей в истории их совместных игр: «медведи» всегда были неудобным соперником для дальневосточных хоккеистов.

Но на этот раз «тигры» полностью взяли игру под свой контроль на четвертой минуте встречи и забили первую шайбу в ворота соперников. Открыть счет помогла высокая скорость игры. К концу периода была отработана еще одна результативная атака, и на перерыв команды ушли со счетом 2:0.

Во втором периоде хозяева льда добавили напора, но гостей было уже не остановить.

- «Амур» выстоял во втором периоде, но третий ожидался не менее тяжелым. Так и получилось: хозяева продолжали идти вперед, но оборона «Амура» во главе с поймавшим кураж Бартошаком играла вдохновенно, - рассказали в пресс-службе клуба.

Итоговый счет матча составил 2:0 в пользу дальневосточников.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.