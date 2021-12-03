Изменился график вакцинации от ковида в школах Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Комсомольске-на-Амуре сдвинулся режим работы школьных пунктов вакцинации.

Теперь в школах № 5, 6, 32, 42 прививки можно поставить только с 10:00 до 12:00. В школе № 51 с 13:00 до 15:00. В школах № 13, 16, 24, 37, гимназии № 1 с 14:00 до 16:00.

Ранее стартовым времени вакцинации было 14:00 повсеместно.

В Хабаровске все пока остается без изменений.

Ранее сообщалось, что по Сети разлетелась информация о вреде постановки вакцин в образовательных учреждениях. Однако накануне в региональном минздраве заявили: ролики в интернете фейковые.

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