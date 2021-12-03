Мэр Хабаровска устроил рейд по дворам города: Сергей Кравчук раздал поручения по уборке Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске коммунальщики продолжают устранять последствия циклона. Снег убирают с дорог и из дворов домов. В некоторых нельзя не то что проехать на авто, но и пешком пройти едва возможно. С инспекцией по проблемным территориям проехался мэр города Сергей Кравчук.

Так, например, во дворе дома №6 по улице профессора Даниловского обстановка неблагоприятная.

- Выходы из подъездов почищены, а внутридворовый проезд завален снегом. Снегопад закончился - не вижу ни одного рабочего! Вот это надо чистить, когда снег идет, пока он легкий и убирается моментально. Тогда после снегопада не образуется вот такого наката, на котором убиться можно! - отметил Сергей Кравчук.

Местные жители пожаловались градоначальнику на плохую работу управляющей компании. После этого мэр дал поручение составить протокол на ее директора.

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