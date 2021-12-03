Мэр Хабаровска устроил рейд по дворам города: Сергей Кравчук раздал поручения по уборке
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске коммунальщики продолжают устранять последствия циклона. Снег убирают с дорог и из дворов домов. В некоторых нельзя не то что проехать на авто, но и пешком пройти едва возможно. С инспекцией по проблемным территориям проехался мэр города Сергей Кравчук.
Так, например, во дворе дома №6 по улице профессора Даниловского обстановка неблагоприятная.
- Выходы из подъездов почищены, а внутридворовый проезд завален снегом. Снегопад закончился - не вижу ни одного рабочего! Вот это надо чистить, когда снег идет, пока он легкий и убирается моментально. Тогда после снегопада не образуется вот такого наката, на котором убиться можно! - отметил Сергей Кравчук.
Местные жители пожаловались градоначальнику на плохую работу управляющей компании. После этого мэр дал поручение составить протокол на ее директора.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
Наши соцсети:
- Instagram;
- ВКонтакте;