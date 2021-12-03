Осужденный написал картину для родной школы в Хабаровском крае Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

В исправительной колонии строгого режима №13 в Хабаровском крае 45-летний осужденный написал картину. Огромное полотнище с изображением двух орлов передали в школу поселка Сукпай, где ранее учился и сам осужденный.

Михаил любит рисовать с самого детства. Свой талант он начал развивать еще на уроках ИЗО в сельской школе в Лазовском районе. Сейчас ему 45 лет. С 2014 года он отбывает наказание в ИК №13 в селе Зозерном.

- В свободное время Михаил рисует, и у него неплохо получается. Одну из своих последних работ он написал в испанском стиле. На картине изображен орел, глядящий на «дом», оставшийся позади, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Свою работу Михаил назвал «Орлиная башня».

- Орлы никогда не забывают свой родной дом и всегда охраняют старую башню, - объяснил осужденный.

Картину передадут в школу поселка Сукпай. Михаил надеется, что она поможет молодому поколению определиться с тем, что важно, и не повторять его ошибок.

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