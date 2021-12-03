В Хабаровске подготовили к работе в паводки единственный в стране подводный железнодорожный тоннель Фото: пресс-служба ДВЖД

На Дальневосточной железной дороге укрепили береговую линию специального искусственного острова и площадки вентиляционной шахты. Все эти объекты входят в большой комплекс подводного тоннеля у Хабаровска.

- Модернизация позволит быть готовыми к вероятным аномальным паводкам. Вентиляционная шахта герметична за счет новой железобетонной «рубашки» и пленочной гидроизоляции, - сообщили в пресс-службе ДВЖД.

Для качественного обслуживания тоннеля на искусственном острове установили понтонный причал для катеров, а также проложили автомобильную дорогу со съездом к реке для работы зимой. В планах провести реконструкцию тоннельной отделки и внутренних коммуникаций.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.