Силовики установили виновного в смертельном ДТП на трассе Лидога-Ванино. Фото: sovgavanrf. Фото: Социальные сети

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинение в отношении инспектора Дальневосточного управления Ространснадзора. Мужчина проводил проверку перевозчика, выписал разрешение на работу, а через несколько дней автобус ООО «Васильев» попал в аварию. Трагедия произошла 1 мая 2021 года. В аварии погибли три человека.

Следствием установлено, что в ходе проверки, которая проходила в период с 1 по 28 апреля 2021 года, обвиняемый не проверил документацию. В частности, без внимания инспектора остались выгрузка данных из памяти карт водителей и тахографов о режиме труда и отдыха. Нарушений мужчина не нашел.

- Из-за халатности фигуранта дела на предприятии не были исправлены имевшиеся нарушения режима труда и отдыха водителей. Это привело к ДТП, произошедшему 1 мая 2021 года, на федеральной трассе «Лидога-Ванино». Из-за утомления водителя во время аварии погибло 3 и травмировано 12 человек, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

Инспектора осудят по статье «Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, а также по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц». Максимальная санкция – 7 лет лишения свободы. Дело передано в Центральный районный суд Хабаровска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уснул за рулем: водителя автобуса отправят под суд за смерть троих человек в ДТП в Хабаровском крае

В страшной аварии пострадали почти 30 пассажиров (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.