Рабочий получил травмы во время установки декораций в одном из театров Хабаровска
Фото: Иван МАКЕЕВ
СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО начал проверку по статье «Нарушение требований охраны труда» в отношении одного из театров Хабаровска. Инцидент произошел накануне во время монтажа декораций.
По информации следствия, один из рабочих занимался установкой декораций. В какой-то момент мужчина упал и получил различные травмы. В театр вызвали скорую помощь, после чего медики госпитализировали пострадавшего. Сейчас ему оказывают квалифицированную медпомощь.
- Следователи получили необходимую документацию, а также назначили экспертизы. Сейчас опрашиваются свидетели произошедшего. Проверка продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.
Напомним, что накануне со строящегося здания жилого комплекса упал рабочий. От полученных травм мужчина скончался.
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