Общероссийский день приема граждан перенесли в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Общероссийский день приема граждан, который ежегодно проводится в День конституции, 12 декабря, в 2021 году перенесли. Об этом сообщила пресс-служба правительства Хабаровского края. Решение приняли федеральные власти.

- Традиционно 12 декабря во всех органах федеральной, региональной и муниципальной власти руководители рассматривают обращения жителей по важным вопросам. Такая традиция началась с 2013 года. В 2020 году из-за пандемии коронавируса общероссийский прием отменили. К сожалению, в этом году эпидемиологическая обстановка не позволяет полноценно провести это мероприятие. Однако в правительстве Хабаровского края можно записаться на прием в режиме ВКС. Заявку можно оставить по телефонам 40-21-28 и 40-21-31, - рассказала Лейла Ширнина, начальник главного управления губернатора и правительства края по работе с обращениями граждан, организаций и контролю поручений.

Пока новая дата проведения приема граждан не определена.

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