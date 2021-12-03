Под Хабаровском появилась новая воинская часть ПВО с комплексами «Панцирь» Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Новая воинская часть противовоздушной обороны сформирована под Хабаровском. Часть будет оснащена зенитными ракетно-пушечными комплексами ближнего действия «Панцирь».

Пока в части идут подготовительные работы. Вскоре полный состав заступит на опытно-боевое дежурство. Новая воинская часть позволит обеспечить оборону военных и промышленных объектов. Под защитой окажутся воинские части и соединения войск округа. Группировка ПВО будет усилена, что позволит защищаться от массированных ударов средств воздушного нападения на малых высотах.

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