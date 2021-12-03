Погода в Хабаровске на 4 декабря 2021: ночью в городе похолодает до -27

Погода в Хабаровске Фото: Олеся Приходько

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 4 декабря в Хабаровском крае опасные метеорологические явления не прогнозируются.

В Хабаровске –без существенных осадков, снежный накат, температура ночью от -25ºС до -27ºС, днем от -18ºС до -20ºС, ветер юго-западный 5-10 м/с;

В южных районах –ночью без существенных осадков, температура от -22ºС до -28ºС, днем без осадков от -15ºС до -20ºС, ветер западный 6-11 м/с;

В центральных районах – без существенных осадков, температура ночью от -21ºС до -39ºС, днем от -9ºС до -27ºС, ветер юго-западный, северо - западный 2-11 м/с;

В северных районах – без существенных осадков, (Тугуро-Чумиканский МР –днем и ночью слабая метель), температура ночью от -22ºС до -28ºС, днем от -12ºС до -22ºС, ветер западный, северо – западный 5-13 м/с.

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