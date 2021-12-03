Стихийный челлендж в поддержку шахматиста стартовал в Хабаровске

К флешмобу присоединился хабаровский блогер. Фото: скриншот с видео

В настоящее время в Дубае проходит матч за шахматную корону, в котором участвует известный российский шахматист Ян Непомнящий. Его соперник, норвежец Магнус Карлсен вот уже семь лет является обладателем шахматной короны. Однако у нашего соотечественника есть все шансы отобрать у него это звание. Для этого ему нужно победить в 14 партиях.

Вся Россия уже решилась морально поддержать гроссмейстера. Всё началось с того, что 2 декабря двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева запустила в социальных сетях флешмоб в поддержку Яна Непомнящего. Она также призвала всех подписчиков выкладывать и свои видео с хештегом #NepoGambit.

Челлендж начал стремительно набирать обороты. Публикации пошли волной в сетях Instagram,Tik-Tok и на других площадках. Жители страны выкладывают в социальные сети забавные видео, где они изображают шахматные фигуры.

Не остался отстающим и Дальний восток. Популярный хабаровский тик-токер Алик также опубликовал свой жест видеоподдержки Непомнящему.

До этого блогер уже публиковал видео с названием «Ход Королевы» и хэштегом в поддержку Яна Непомнящего #NepoGambit. Эта публикация уже собрала около 170 000 просмотров и это не предел.

В настоящее время Непомнящий и Карлсен провели 5 партий из 14-ти, результатом которых стала ничья. Счет в матче 2,5 - 2,5.

Все желающие могут также подбодрить российского спортсмена и присоединиться челленджу, опубликовав видео и поставив хэштег #NepoGambit.

И пусть шахматная корона вернется в Россию!