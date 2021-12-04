В Хабаровском крае 86 человек подключены в аппаратам ИВЛ

56 пациентов в крае находятся в тяжелом состоянии
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 528 человек.
Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 224, в Комсомольске - 110, в в Хабаровском - 58, Вяземский район-29, Ванинский район - 29, Николаевский район-26, в районе имени Лазо - 15. Верхнебуреинский и Солнечный районы -10. Единичные случаи заражения также встречаются на остальной территории.
- Выздоровели 583 жителя края, 56 находятся в тяжелом состоянии, 86 подключены к аппаратам ИВЛ. Семь человек скончались, - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2682 койки для ковид-больных. Свободны 306.
КОНКРЕТНО
Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 111 692 случаев коронавируса;
97 919 человек выздоровели;
12 698 находятся на лечении (2376 в стационаре, амбулаторно 10 322);
Скончалось 1075 человек.
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«КП»
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