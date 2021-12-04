В Хабаровском крае 86 человек подключены в аппаратам ИВЛ

56 пациентов в крае находятся в тяжелом состоянии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За минувшие сутки наличие инфекции подтвердилось у 528 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Хабаровске - 224, в Комсомольске - 110, в в Хабаровском - 58, Вяземский район-29, Ванинский район - 29, Николаевский район-26, в районе имени Лазо - 15. Верхнебуреинский и Солнечный районы -10. Единичные случаи заражения также встречаются на остальной территории.

- Выздоровели 583 жителя края, 56 находятся в тяжелом состоянии, 86 подключены к аппаратам ИВЛ. Семь человек скончались, - рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

Сейчас в Хабаровском крае развернуто 2682 койки для ковид-больных. Свободны 306.

КОНКРЕТНО

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 111 692 случаев коронавируса;

97 919 человек выздоровели;

12 698 находятся на лечении (2376 в стационаре, амбулаторно 10 322);

Скончалось 1075 человек.

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«КП»

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