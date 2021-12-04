Глава СКР поручил доложить о смерти школьника после драки в Комсомольске

Привести семиклассника в сознание пыталась школьная медсестра, но подросток скончался до приезда скорой
Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
Главе СКР Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования смерти ученика школы №6 на уроке в Комсомольске. Напомним, что Кирилл (имена изменены - прим. ред.) задирал Максима во время занятия по биологии. Последний дал однокласснику сдачи.
Кирилл, по данным источника «КП» в правоохранительных органах, плевался в одноклассника слюной из разобранной ручки. Максим не выдержал, подошел к обидчику и ударил его кулаком по голове. 13-летний мальчик упал и ударился головой. Привести семиклассника в сознание пыталась школьная медсестра, но подросток скончался до приезда скорой.
Уголовные дела возбуждены по статьям «Халатность» и «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть». Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются учащиеся и администрация школы, проводятся другие следственные действия.
- Глава Следственного комитета поручил в рамках расследования выяснить причины, которые способствовали совершению преступлений, приведших к гибели подростка, - сообщили в пресс-службе СК России.
Свою проверку проводит прокуратура региона.
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