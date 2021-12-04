Спасатели выехали на поиски пропавших рыбаков в Хабаровском крае

Спасатели загружают оборудование для поисков Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сотрудники МЧС рано утром в субботу, 4 декабря, отправились в район имени Лазо Хабаровского края на поиски двух рыбаков – одному 38 лет, второму 53 года. Те еще 20 ноября выехали на реку Катэн, расположенную в 16 километрах от ближайшего поселка Солонцовый, и до сих пор не вернулись.

На поиски выехала группа спасателей из пяти человек на КАМАЗе.

- Спасатели оснащены средствами связи, снегоходом и необходимым снаряжением для организации поисков, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Кроме того, в Хабаровском районе сотрудники МЧС из Еврейской автономной области ищут пропавшего 59-летнего рыбака. Мужчина 30 ноября уехал из села Догордон на рыбалку в район реки Урми, и до настоящего времени не выходил на связь, местонахождение неизвестно.

Напомним, за последнюю неделю это уже третий выезд хабаровских спасателей на поиски. В первом случае они нашли и эвакуировали из заснеженной тайги семь рыбаков, во втором – спасли охотника, который из-за большого снега не мог выбраться из зимовья.

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«КП»

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