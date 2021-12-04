В страшной аварии погиб 13-летний мальчик в Хабаровском крае

Разбитая машина. Фото: reporter.khv
Смертельное ДТП произошло поздно вечером 1 декабря на 123 километре федеральной трассы А-370 «Уссури» в Вяземском районе Хабаровского края.
Из-за сильной метели водитель минивэна Nissan Largo потерял управление и столкнулся на встречной полосе с тягачом Volvo FH-Truck полуприцепом Schmitz SKO. За рулем легковушки находился житель села Котиково, напротив сидела супруга, а сзади находился несовершеннолетний ребенок.
- В результате столкновения двух машин погиб 13-летний пассажир Nissan Largo. Его выжившие родители доставлены в Вяземскую районную больницу с серьезными травмами, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
По факту аварии проводится проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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«КП»
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