В страшной аварии погиб 13-летний мальчик в Хабаровском крае

Разбитая машина. Фото: reporter.khv

Смертельное ДТП произошло поздно вечером 1 декабря на 123 километре федеральной трассы А-370 «Уссури» в Вяземском районе Хабаровского края.

Из-за сильной метели водитель минивэна Nissan Largo потерял управление и столкнулся на встречной полосе с тягачом Volvo FH-Truck полуприцепом Schmitz SKO. За рулем легковушки находился житель села Котиково, напротив сидела супруга, а сзади находился несовершеннолетний ребенок.

- В результате столкновения двух машин погиб 13-летний пассажир Nissan Largo. Его выжившие родители доставлены в Вяземскую районную больницу с серьезными травмами, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

По факту аварии проводится проверка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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«КП»

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