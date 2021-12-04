Минздрав сообщил о состоянии выживших в жутком ДТП с поездом в Хабаровском крае

Водитель и пациент получили тяжелые травмы. Фото: dtp_kms27

В министерстве здравоохранения Хабаровского края рассказали о том, в каком состоянии находятся выжившие после смертельной аварии на железнодорожном переезде в поселке Новый мир.

Машина скорой межрайонной больницы попала под локомотив. На месте происшествия погибла фельдшер.

- Водитель получил травмы средней степени тяжести, переломом одного ребра и пневмоторакс. Пациента перевозили с ковидной двусторонней пневмонией и инородным телом в щеке. Во время аварии у пациента произошло кровоизлияние в мозг и сломалось несколько ребер. Состояние тяжелое, находится на ИВЛ в реанимации, - сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Водитель и пациент доставлены в городскую больницу №7 Комсомольска-наАмуре.

Напомним, страшная авария произошла средь бела дня в субботу, 4 декабря в Комсомольском районе, недалеко от поселка Новый мир. Краевая прокуратура проводит проверку.

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«КП»

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