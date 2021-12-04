В селе Богородском Хабаровского края отремонтировали районный ДК

Этот досуговый центр пользуется большой популярностью у жителей района Фото: Правительство Хабаровского края

В селе Богородское привели в порядок межпоселенческий районный дом культуры Ульчского муниципального района Хабаровского края. Здание отремонтировали за 5,6 миллионов рублей, из которых 4,6 миллионов направили из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура».

- Этот досуговый центр пользуется большой популярностью у жителей района. В 2020 году подготовили необходимые документы. После чего ДК в селе Богородском вошел в перечень учреждений на финансирование капитального ремонта. Осенью в ДК отремонтировали кровлю, – отметили в краевом минкультуры.

В доме культуры проходят торжественные собрания. На базе учреждения действуют 17 кружков, в которых занимается более 300 человек. В их числе – народный коллектив любительского художественного творчества «Хор ветеранов» и образцовый коллектив «Песенно-инструментальный ансамбль «Брякотуши».

Здание ДК было построено в 1964 году. За все годы эксплуатации здесь ни разу не проводился капремонт крыши и поэтому в кровле появились протечки. Также из-за отсутствия водосточной системы разрушалось основание стен здания. Теперь все нарушения устранены.

Также в августе 2021 года в большом зале ДК в селе Богородское установили новые зрительские кресла в рамках Всероссийского проекта «Культура малой Родины».

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«КП»

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