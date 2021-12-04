Волонтеры возложили цветы в День неизвестного солдата в Хабаровске

Церемония возложения цветов на площади Славы в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске почтили память в День неизвестного солдата. Активисты поискового движения, Волонтеры Победы и юнармейцы провели церемонию возложения цветов на мемориале площади Славы. Ребята почтили память пропавших без вести и безымянных воинов, погибших на полях Второй мировой войны.

Церемонии возложения цветов прошли в Амурске, Бикине, Вяземском, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, в поселках Мухен, Сита, Тыр, Циммермановка, в селах Бичевая, Верхняя Эконь, Восточное, Екатеринославка, Лермонтовка, Марусино, Полетное, Хурба и Шереметьево.

- Каждый поисковик мечтает увековечить память хотя бы об одном найденном герое, чтобы его имя и подвиг не были забыты. Поэтому День неизвестного солдата – это особенная дата для нашего движения. Это день, когда мы можем почтить память тех, кого еще не смогли найти, – обратилась к участникам возложения цветов в Хабаровске Татьяна Васильченко, зампредседателя ООД «Поисковое движение России» Хабаровского края.

Кроме церемоний, в населенных пунктах края состоялись уроки мужества. В Хабаровске их провели для учеников средней школы № 9 и Хабаровского промышленно-экономического техникума. Подобные занятия прошли в школах Николаевска-на-Амуре, сел Восточное Хабаровского района и Хурба Комсомольского района.

Благодаря поисковому движению России, за последнее время восстановлено 28 тысяч имен участников войн. Ежегодно проводятся экспедиции в Ленинградской, Тверской, Новгородской, Смоленской областях и других регионах. Поисковики Хабаровского края также участвуют в межрегиональных экспедициях в Волгоградской и Сахалинской областях.

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«КП»

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