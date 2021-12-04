Циклон отступает, на дорогах Хабаровска снежный накат

Зима вступила в свои права Фото: Ольга ЗАМЯТИНА

В городе все еще чувствуются последствия недавнего снегопада. На дорогах снежный накат, снежные отвалы вдоль дорог по-прежнему мешают проходу. По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС» 5 декабря в крае осадков не будет.

В Хабаровске сохраняется снежный накат, температура минувшей ночью колебалась от -22ºС до -24ºС, днем 5 декабря будет от -9ºС до -11ºС. Ветер несильный, юго-западный 3-10 м/с.

В южных районах края также без существенных осадков, температура днем от -8ºС до -13ºС, ветер юго-западный 5-10 м/с.

В центральных районах в зависимости от территории температура ночью с 4 на 5 декабря от -16ºС до -35ºС, днем от -5ºС до -23ºС. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В северных районах Хабаровского края будет почти без осадков, только в Охотском ожидается небольшой снег. Ночью термометр показывал от -20ºС до -33ºС. Днем будет морозно от -13ºС до -24ºС, ветер с запада и юго-запада 5-12 м/с.

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«КП»

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