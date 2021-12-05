Жизни пяти человек в Хабаровском крае унес коронавирус за минувшие сутки

К ИВЛ подключено 30 человек в крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабаровский край продолжает отмечать меленное, но верное снижение заболеваемости коронавирусом.

За 4 декабря в крае диагноз COVID-19 получили 520 человек. Выздоровели 531 человек. Коварный вирус за сутки унес жизни пяти жителей региона.

Всего на сегодняшний день в крае 12 682 болеют коронавирусной инфекцией, 2 365 из которых находятся в стационаре, а 10 317 лечатся амбулаторно.

- За минувшие сутки в тяжелом состоянии находилось 55 пациентов, к ИВЛ подключено 30, - сообщает Минздрав Хабаровского края.

В крае развернуты 2 682 койки для ковидных больных, в настоящее время из них свободно – 317.

Вакцинацию в настоящее время прошли 506 851 человек в крае, 435 646 из них полностью ее завершили. Ревакцинацию прошли 49 917 человек.

Всего за время пандемии в крае было выявлено 112 212 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 98 450 выздоровело, 1 080 умерли.

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«КП»

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