Подняли со дна: в Хабаровском крае утилизировали затонувшее судно

Останки судна засоряли Татарский пролив Фото: Александр КОЦ

В 2017 году в порту Советской Гавани затонул морской рыболовецкий траулер «Сахалинец». С того времени судно оставалось на месте, воздействуя на экосистему Татарского пролива и приводя к его загрязнению.

- С целью недопущения негативного воздействия на водный объект Ванинский транспортный прокурор направил в суд заявление с требование принудить собственника судна ООО «Рыбная корпорация «РОД» поднять и утилизировать останки металлического траулера, - сообщает транспортная прокуратура..

Городской суд Петропавловска-Камчатского удовлетворил требования прокурора 15 апреля 2021 года. И вот, ближе к концу года решение суда было исполнено, а останки судна подняты со дна акватории морского порта и утилизированы.

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«КП»

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