В Хабаровском крае отмечают День добровольца

Добровольные пожарные в селе Хабаровского края. ФОТО: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Добровольцы в крае помогают профессиональным спасателям при поиске людей, тушении пожаров, а также в обучении населения безопасному поведению. Так, с учетом отдаленности многих сел в крае, подразделения добровольной пожарной охраны – первые, кто могут оперативно прийти на помощь людям.

- В текущем году добровольные пожарные самостоятельно потушили 201 пожар и еще 282 раза работали совместно с профессионалами, - сообщает МЧС по Хабаровскому краю.

По официальным данным добровольные пожарные прикрывают в настоящее время 37 населенных пунктов края. Всего в крае действует 90 формирований добровольной пожарной охраны численностью более 600 человек, у которых на вооружении находится 161 единицу техники.

В крае действует несколько волонтерских организаций, занимающихся поиском пропавших, но помимо них спасателям в поиске часто стихийно помогают местные жители, хорошо знающие местность. Такие люди организовывают поиски сами или же становятся проводниками по тайге для сотрудников МЧС.

Напомним, что минувшей осенью, место гибели пропавшего рыбака Андрея Оплято первыми обнаружили именно добровольцы.

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