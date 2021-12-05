Пожилая хабаровчанка погибла при пожаре в бараке

Пожарные расчеты выехали незамедлительно Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

5 декабря в половине шестого утра на пульт пожарно-спасательной службы поступил звонок с сообщением о пожаре в деревянном двухэтажном доме барачного типа по проспекту 60 лет Октября, 144. Расчеты, приехав на место происшествия, увидели дым из окон на втором этаже.

- Уже менее чем через полчаса удалось ликвидировать открытое горение, а в 7.12 специалисты доложили о полной ликвидации пожара, - сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. - Для ликвидации последствий возгорания были задействованы 32 человека и 11 единиц техники.

Еще до прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли восемь человек. Но спастись удалось не всем. В тушения пожарные обнаружили погибшую женщину 1930 года рождения. Специалисты предполагают, что это была хозяйка жилья.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

«КП»

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.