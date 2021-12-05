Пожилая хабаровчанка погибла при пожаре в бараке

Пожарные расчеты выехали незамедлительно
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
5 декабря в половине шестого утра на пульт пожарно-спасательной службы поступил звонок с сообщением о пожаре в деревянном двухэтажном доме барачного типа по проспекту 60 лет Октября, 144. Расчеты, приехав на место происшествия, увидели дым из окон на втором этаже.
- Уже менее чем через полчаса удалось ликвидировать открытое горение, а в 7.12 специалисты доложили о полной ликвидации пожара, - сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. - Для ликвидации последствий возгорания были задействованы 32 человека и 11 единиц техники.
Еще до прибытия пожарных из дома самостоятельно вышли восемь человек. Но спастись удалось не всем. В тушения пожарные обнаружили погибшую женщину 1930 года рождения. Специалисты предполагают, что это была хозяйка жилья.
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«КП»
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