Спасатели на лыжах: Хабаровская команда взяла бронзу на соревнованиях по лыжным гонкам среди МЧС Дальнего Востока

Хабаровская команда заняла третье место в лыжных гонках МЧС. ФОТО: ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Хабаровская команда заняла третье место в лыжных гонках среди сотрудников ГУ МЧС на Дальнем Востоке, уступив место коллегам из Приморья и Бурятии. Два дня длились соревнования, прошедшие в Республике Бурятия в поселке Селенгинск на базе детско-юношеской спортивной школы.
- Всего в соревнованиях приняли участие 9 сборных. Дистанция у женщин была 3 километра, мужчины бежали 5 километров. Также участники делились в забегах по возрастным категориям, рассказывают в ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Хабаровские пожарные и спасатели оставались в лидирующих позициях. Так, например, по итогам личных гонок наш земляк Антон Панов занял второе место и по итогам отбора вошел в состав сборной Дальнего Востока для участия во Всероссийском чемпионате по лыжным гонкам среди подразделений МЧС России, который пройдет в Красноярске с 9 по 12 декабря.
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«КП»
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