Губернатор Хабаровского края поздравил добровольцев с праздником

Губернатор встретился с добровольцами Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

5 декабря праздновать Международный день добровольца. В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила правительствам ежегодно отмечать Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Нельзя приуменьшать вклад этих людей и в благополучие края. Их помощь ценят профессиональные спасатели, должностные лица и сами жители. Не остался в стороне в этот праздник и губернатор. Михаил Дегтярев встретился с добровольцами, а также поздравил всех волонтеров на своем телеграм-канале.

- Сегодня, в День добровольца, поздравляю всех волонтёров Хабаровского края! Вы выбрали самую благородную миссию - помогать людям. Каждый день делать добрые дела, быть готовыми в минуту любую помощь нуждающимся в помощи неравнодушным, бескорыстным людям с большим сердцем. Вы ищете пропавших людей, проявляете заботу о пожилых, доставляете продукты и лекарства тем, кто в сложном периоде пандемии не может выйти из дома. Ваша помощь неоценима во время больших спортивных и общественных мероприятий. Недавно прошла Всероссийская перепись населения. В Хабаровском крае больше 350 волонтёрских организаций, объединяющих более 50 тысяч молодых людей. Создан сервис "Нужна помощь!". Он обеспечивает помощь тем, кто в ней нуждается. Дорогие друзья! Благодаря вам меняется мир вокруг нас, мы сами становимся лучше. Желаю вам неиссякаемого оптимизма, успехов во всех собраниях. Веры, надежды и любви! – написал Михаил Дегтярев.

Напомним, что сегодня с праздником поздравили добровольцев также профессиональные спасатели, в очередной раз отметив их вклад в безопасность граждан и помощь МЧС в пожарах, поиске людей и многих других аспектах.

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«КП»

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